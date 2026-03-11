3月12日(木)〜18日(水)の1週目は、太平洋側では晴れる日が多いでしょう。ただ、13日(金)頃〜14日(土)頃は大気の状態が不安定になり、急な雷雨に注意が必要です。3月19日(木)〜24日(火)の2週目は、天気は短い周期で変わりそうです。21日(土)〜22日(日)は低気圧や前線の影響で本州付近は広く雨が降るでしょう。暖かい日が増えて、桜の開花ラッシュとなりそうです。今週後半は急な雷雨に注意3月12日(木)〜18日(水)の期間は、日本海側