麻雀のプロリーグ「Mリーグ」の公式実況・日吉辰哉（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が10日、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）の沖縄県のビーチでのオフショットを公開し、反響を集めている。【写真】かわいい！沖縄のビーチで戯れる高宮まり日吉と高宮は、同日開催された「Mリーグ」の試合を現役Mリーガーと共に観戦できるパブリックビューイベント「Mリーグ2025-26全国一気通貫ツアー」に登壇するため、沖縄県を訪