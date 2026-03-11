『ピーター・パン』に登場する妖精ティンカー・ベルを主人公にした実写ドラマシリーズ『Tink（原題）』が、ディズニープラスの「最優先プロジェクト」として制作されることが分かった。【写真】ヤラ・シャヒディ演じるティンカー・ベルVarietyによると、ドラマシリーズ『GBI特別捜査官 ウィル・トレント』のリズ・ヘルデンスと、『11.22.63』のブリジット・カーペンターが脚本と製作総指揮を担当する。2人はプライベートでも交