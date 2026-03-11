◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート２４００メートル）第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２は１１日、船橋２４００メートルで１２頭（ＪＲＡ４、南関東６、他地区２）により争われる。本命はＪＲＡから参戦のナルカミ。ここ２戦のＧ１は先行できずに大敗を喫したが、昨年、不来方賞・Ｊｐｎ２、ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１を制した素質馬。年明け初戦を制し、大舞台へ