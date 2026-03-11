春を感じさせる黄色い小さな花、ミモザが、高知県香南市の庭園で見頃を迎えています。■井上琢己アナウンサー『小さくて黄色花が集まって可愛い』高知県香南市香我美町にある庭園イングリッシュガーデンハウスでは、ミモザが見頃を迎えています。園内にはミモザが10本あり、例年より1週間早く2月中旬から順番に咲き始めました。また、庭園内には春の訪れを告げるハクモクレンも数日前から蕾が開き始め、まもなく満開に