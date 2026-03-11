ＷＥＳＴ．の藤井流星（３２）の２週連続インタビューの後編。４月１２日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「エラー」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）への出演や、１０日リリースとなったグループの新アルバム「唯一無二」に込めた思いを語った。俳優業で立て続けに話題作に出演し、目まぐるしい日々を送っている。１月期のテレビ朝日系連続ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（土曜・後１１時）では先の