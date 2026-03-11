東日本大震災から11日で15年です。富士市では南海トラフ地震を想定した訓練が10日、東名高速サービスエリアで行われました。南海トラフ地震想定した防災訓練（館内での呼びかけ）「ただいま緊急地震速報が発表されました。姿勢を低くして頭を守ってください」訓練は、駿河湾沖を震源とする震度6強の地震が発生したとの想定で行われ、店舗の従業員や客などおよそ30人が参加しました。この中では、従業員が客を外へ誘導したり