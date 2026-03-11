関西ジュニアの嶋粼斗亜（22）が、8日で「大阪松竹座さよなら公演 epilogure〜ありがとう松竹座〜」（19日閉幕）の出演を終えた。東京・EXシアター有明のこけら落とし公演「AmberS―アンバース―」（４月25日〜５月24日）も控える。NEWS・加藤シゲアキ（38）がクリエイティブプロデューサーを務める同作に「本来ないような世界観」と出演を心待ちにする。2026年を充実させるべく「ファンの人たちを安心させてあげたい」と