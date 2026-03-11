様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」そんな「ケイウノ」から、ディズニーキャラクターがあしらわれたベビースプーンが登場！お子様の誕生記念はもちろん、出産祝いなどのギフトにもぴったりです。 ケイウノ ディズニー『Babycutlery』シルバースプーン 販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト