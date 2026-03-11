◇大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）横綱・大の里（二所ノ関）が大相撲春場所４日目の１１日、休場した。日本相撲協会に休場届を提出した。休場は２場所ぶり２度目。大の里は３日目に幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）に引き落とされ、自身初の初日から３連敗を喫した。横綱の初日からの３連敗は２０１９年初場所の稀勢の里以来となり、休場危機に陥っていた。大の里は、昨年九州場所１３日目に左肩を痛めて休場。