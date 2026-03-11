１１日、政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議で演説する王滬寧氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京3月11日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議は11日、北京の人民大会堂で閉幕会議を開いた。王滬寧（おう・こねい）政協全国委主席が主宰し、演説した。