お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）のMBSラジオ冠特番『なんでもやるエバース』が、3月16日午後7時〜8時に放送されることが決まった。【写真】エバース町田がキャッチャー修行それを見て爆笑する千鳥『M-1グランプリ』で2年連続で決勝進出し、今年は『上方漫才協会大賞』で大賞に輝いたエバースが、MBSラジオに初登場し、リスナーからの「今さらだけど聞きたいこと」に答えるなど、タイトルの通り「なんでもや