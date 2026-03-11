【台北共同】台湾の頼清徳総統は11日、東日本大震災に関するメッセージを公表し、日台は災害時の相互協力を通じて信頼関係を築いてきたと強調した。今後も実務的な連携で関係を深めたいと訴えた。フェイスブックに投稿した。東日本大震災の犠牲者に「思いをはせる」と追悼した。発生直後から台湾は官民を問わず支援に乗り出したと説明。台湾が災害に遭った際は日本からの支援があり「その恩は台湾人の心に刻まれている」と述べ