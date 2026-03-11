千葉・旭市で8日、対向車線を逆走してくる乗用車がカメラに捉えられた。目撃者の車両は直前で車線変更を行い回避したものの、一歩間違えれば正面衝突という危険な状況だった。逆走車は後続の車両が鳴らしたクラクションでようやく停止したという。「逆走だよ！」間一髪の衝突回避8日、千葉・旭市でカメラが捉えたのは迫り来る逆走車。目撃者が「逆走だよ！」と叫んだ、あわや正面衝突の瞬間だ。目撃者は「びっくりした〜びっくりし