とちぎテレビ ２０１４年に栃木県をはじめ全国の学生による、東日本大震災の被災地支援活動の取材で出会った、岩手県陸前高田市の「震災語り部」の男性を再び訪ねました。男性は被災者でありながら、避難所の運営を中心になって携わる経験をしました。次の災害への備えとして、私たちが学ぶべきものは何なのでしょうか。 釘子明さん（６７）は岩手県陸前高田市で「陸前高田被災地語り部くぎこ屋」として、東日本大震災の語