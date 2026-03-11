歌謡グループ「純烈」が11日、初のドキュメンタリー映画「純烈ドキュメンタリー死ぬまで推すのか」のデジタル配信を開始した。同作は25年9月に全国公開されると、26年2月まで上映されたロングラン作品。24年11月に行われた日本武道館公演を舞台に、公演に臨むメンバーや会場に訪れるファンにもスポットを当てている。また、25年3月末をもって卒業した岩永洋昭の様子も赤裸々に描いている。同作の高根順次プロデューサーは「生き