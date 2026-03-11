東日本大震災の発生から15年。愛知県豊橋市で巨大地震を想定した津波避難訓練が行われました。 【写真を見る】77分後に津波が… 運送会社集まる地区で避難訓練 南海トラフ巨大地震で最大2.9メートルの津波想定 毎年3月11日に実施 愛知･豊橋市 運送会社などが集まる神野地区は、南海トラフ巨大地震で最大2.9メートルの津波が想定されています。東日本大震災が起きた3月11日には防災意識を高めようと、毎年 津波避難訓