11日朝、大阪市北区の工事現場で、地中にあったパイプが地上に一時、10メートル以上せり上がり、周辺では通行止めなど影響が出ています。11日午前7時ごろ、大阪市北区の新御堂筋の高架下で、「工事現場からコンクリートが落ちてきている」と警察に通報がありました。警察などによりますと、現場では下水道工事が行われていて地中から直径約5メートル、長さ約30メートルの鉄製のパイプが、一時、10メートル以上地上にせりあがったと