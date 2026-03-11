演歌歌手辰巳ゆうと（28）の新曲「ロンリー・ジェネレーション」が、初週で1・7万枚を売り上げ、オリコンの演歌・歌謡週間ランキング（16日付）で1位を獲得した。同ランキングでは19年発売のセカンドシングル「おとこの純情」から9作連続で初登場1位になった。「ロンリー−」は作詞が売野雅勇、作曲が幸耕平、編曲が萩田光雄。「人はひとりじゃない。みんなで幸せになろうよ」と、孤独な日々の中にも、希望の光を夢見て頑張る全て