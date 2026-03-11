ボルシア・ドルトムントがトッテナムのアーチー・グレイの獲得を検討しているようだ。ドルトムントではユリアン・ブラントが今年6月末で契約満了によって退団することが先日発表された。2019年夏にレヴァークーゼンから加入し、ここまで公式戦298試合に出場して56ゴール68アシストを記録しているブラントがクラブを去ることになり、ドルトムントは彼に代わる攻撃の牽引役を必要としている。そのため、ドイツ紙『Bild』によればドル