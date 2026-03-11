チェジュ航空は、西日本と韓国を結ぶ路線を対象に「西日本ウィーク」を、3月10日から17日まで開催する。受託手荷物15キロが含まれた「STANDARD」の片道・往復運賃を最大40％割り引く。割引後の片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージと諸税込み。この他に、新規会員のアプリ経由での予約で5％を割り引く。搭乗期間は5月1日から6月30日まで。チェジュ航空のウェブサイト、アプリで予約できる。・ソウル発着福岡（10,410円）、