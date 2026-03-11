エア・インディアとエア・インディア・エクスプレスは、中東情勢の影響による燃料価格の高騰を受けて、燃油サーチャージを段階的に拡大し、値上げする。3月12日以降の新規予約分から、現在は燃油サーチャージを適用していない、インド国内線、南アジア・西アジア・中東路線に燃油サーチャージを導入する。インド国内線と南アジア路線は399インドルピー、西アジア・中東路線は10米ドルとなる。また、東南アジア路線は40米ドルから60