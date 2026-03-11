MUJI HOTEL GINZAは、朝食ビュッフェを3月1日にリニューアルした。和洋の比率はそのままに、品数を約73種類から約90種類へと拡充し、味わいや香りのバランスを見直した。メニューは日本各地の伝統野菜、味の根幹となる出汁、日本各地の郷土料理の三つを軸に、日本各地の伝統野菜サラダ、新鮮なフルーツ、大豆ミート、米粉パン、無印良品の炊き込みご飯やおかず、カレー、MUJI Bakeryのパンなどを用意し、出汁を主役に十勝豚やラム