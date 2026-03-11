イスラエル軍の攻撃映像にも同じような艦影がアメリカ中央軍は2026年3月5日、イラン革命防衛隊（IRGC）海軍のソレイマニ級1隻を撃沈リストに加えたと発表しました。【動画】この姿…見間違う可能性は低い…炎上するソレイマニ級同艦は2022年頃からIRGC海軍で運用されているとみられるミサイルコルベットです。特徴的なのは、ステルス性を意識したと言われる、2つの船体を甲板で平行に接続した双胴艦である点です。垂直発射シス