NTTドコモは、オンラインショップの「オンラインおトク割」と「5G WELCOME割」を更新した。新たに「Samsung Galaxy S26」シリーズが対象に追加され、条件を満たすと最大1万1100円の割引となる。 ドコモオンラインショップで「Galaxy S26」シリーズを他社からの乗り換え（MNP）で購入すると、「5G WELCOME割」が適用され、1万1000円が割り引かれる。機種変更や契約変更の場合は、料金プラン「ドコモ ポイ活 MA