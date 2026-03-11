ヒグマの人里への出没を抑えるための「管理捕獲」が、札幌市で３月１１日から始まりました。（吉岡記者）「ヒグマ防除隊のハンターらが山へ入っていきます」「春期管理捕獲」は、クマが人里に出てくるのを抑えることやハンターを育成するために行われます。札幌市では１１日から始まり、清田区の白旗山周辺で８人のハンターが山に入りました。 体温を感知できるドローンを使い、離れた場所から巣穴にク