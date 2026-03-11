西純矢は野手転向後、甲子園初打席で決勝タイムリーを放った（C）産経新聞社阪神は3月10日に行われた西武とのオープン戦（甲子園）に2−1と勝利。甲子園を沸かせたのは投手から野手に本格転向1年目のあの男だった。【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決勝タイムリーシーン西純矢は6回の守備から途中出場すると、1−1の8回一死三塁の好機に最初の打席が回ってきた。カウント3−1から西武ウィンゲンターの内角154キロに詰まり