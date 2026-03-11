春夏通算４度の甲子園出場を誇る明秀学園日立（茨城）は１０日、同校の公式ＳＮＳで、同校野球部の昨年度卒業生で台湾からの留学生だった李ブン勲（り・ぶんしゅん）さんが東大理２に合格したことを発表した。「李さんは４年前、野球と勉強の両立を志して台湾から留学。昨春は惜しくも届かず第二志望の大学へ進学しましたが、『東大合格』という夢を諦めきれず、大学生活の傍ら受験勉強を継続。一年越しのリベンジで見事、赤門