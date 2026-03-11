楽天の三木肇監督（４８）が東日本大震災発生から１５年となった１１日、日本ハムとのオープン戦（静岡）を前に当時を振り返った。１５年前は日本ハムで２軍のコーチを努めていた指揮官は、教育リーグの試合後にベンチ前で選手たちとミーティングをしている最中に大きな揺れを感じ、「慌てたというかびっくりした。高校（上宮）の時に阪神・淡路大震災を大阪で体験していたので、震災の怖さというのは自分なりにありまして、東