岩手県宮古市では、教訓を忘れることなく次の世代に伝え、災害への備えを強化しようという、毎年3月11日恒例の津波避難訓練が行われました。訓練はきょう午前6時から、震度6強の地震の発生と津波警報の発表を想定して行われました。市内の中学校で行われたのは、避難所の開設と運営を体験する訓練です。震災から15年、当時の避難所運営の教訓から、プライバシーに配慮したテントの備えが進んでいます。「（Q.寝心地は？）良かった