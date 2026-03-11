◇大相撲春場所４日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）序ノ口で西９枚目・肥後ノ龍（木瀬）が交通機関の遅延により、西同７枚目・京の里（伊勢ノ海）戦で不戦敗となった。肥後ノ龍は部屋のマネージャーの運転する車で新弟子の中沢、矢田と午前７時半前に大阪・吹田市の部屋宿舎を出発。午前８時頃の到着を見込んでいたが、事故による通行止めと渋滞発生し、途中で電車に乗り換えて会場に向かったが、取組直前の到着となった