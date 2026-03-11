東日本大震災の発生からきょうで15年です。被災地は朝から鎮魂の祈りに包まれています。宮城県気仙沼市から中継です。宮城県気仙沼市の東日本大震災遺構・伝承館です。高校の校舎だったこの建物には当時、4階部分にまで津波が押し寄せましたが、生徒や教職員らは全員が避難して助かりました。私が今いるのは校舎の1階部分です。被災した教室などがほぼ当時のまま残されていて、津波の爪痕や震災の教訓を後世に伝えています。東日本