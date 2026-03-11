３月１１日朝、大阪府北部を南北に走る幹線道路の新御堂筋で地下に埋設されていた下水工事用の巨大な金属製のパイプが地面から十数メートルにわたり突き出しているのが見つかりました。 ＪＲ大阪駅からも近い大阪市北区の交差点で巨大な銀色のパイプが道路から突き出しています。 一時は高架に当たりそうなほどの高さでしたが、今は徐々に下がってきています。 このパイプは本来下水工事用に地下に埋設されていた