東京電力・福島第一原発から6キロ離れた福島県浪江町の請戸地区です。この地区は、津波で多くの人が犠牲となりました。県内では震災で1600人あまりが犠牲となり、今もおよそ200人の行方が分かっていません。あちらに見えますのが福島第一原発です。この廃炉が復興への最も大きな課題となります。政府と東京電力は、2051年までの廃炉を目指しています。原発には、溶け落ちた核燃料＝燃料デブリがおよそ880トンあるとされていますが