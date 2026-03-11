楽天の三木肇監督（48）が11日、東日本大震災から15年のこの日に静岡市内で取材対応。震災当時の記憶と東北のファンへの思いを語った。15年前のあの日、三木監督は日本ハムの2軍内野守備走塁コーチを務めていた。神奈川県横須賀市内で行われていた教育リーグ。試合後、ベンチ前で選手を集めてミーティングを行っている最中に、立っていられないほどの激震に襲われた。「海に近い球場。すぐに避難しろとなり、車で自宅へ向かっ