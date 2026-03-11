アメリカとイスラエルによる出口の見えないイラン攻撃が、私たちの生活にも影響を及ぼしそうです。原油の先物相場は乱高下し、日本国内のレギュラーガソリンが1L200円を超えるという試算も。トランプ大統領の発言の裏に何があるのか、専門家に聞きました。■「まもなく終わる」「前進させる」藤井貴彦キャスター「トランプ大統領はイランへの軍事作戦について『まもなく終わるだろう』とした一方で、『さらに前進させる』とも述べ