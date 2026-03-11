10日に石川県白山市で発生した地滑りで、石川県は11日朝から被害の拡大を防ぐための応急対策を進めています。現在も近くに住む23人が避難を続けています。10日午前7時40分ごろ、石川県白山市河合町で、山の斜面が幅約100メートル、高さ200メートルにわたって崩れました。石川県は11日朝から、山の傾きを観測する傾斜計や、土砂を食い止める大型の土のうを設置するなど、応急対策を進めています。 また、地すべりの