三重県四日市市で、男性がバイクにひき逃げされ重傷です。 【写真を見る】横断歩道を渡っていた男性がバイクにはねられ重傷 バイクは現場に放置される ひき逃げ事件として捜査 三重･四日市市 警察によりますときのう午後9時ごろ、四日市市諏訪町の国道1号で津市に住む59歳の男性が信号のある横断歩道を渡っていたところ、走ってきたバイクにはねられました。 バイクは現場に放置… 男性は頭や両足を強く打ったほか、肋骨を折る