けさ、三重県四日市市のJR関西線の踏切で、列車と車が衝突し車を運転していた女性が重傷です。 【写真を見る】JR関西線の踏切で列車と軽乗用車が衝突 運転していた72歳女性が重傷 警報機と遮断機に異常なし 三重･四日市市 消防などによりますときょう午前7時ごろ、四日市市大治田のJR関西線の踏切で、亀山発・名古屋行きの普通列車が軽乗用車と衝突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた72歳の女性が病院に搬送されま