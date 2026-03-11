【モデルプレス＝2026/03/11】女性2人組ラップユニット・chelmico（チェルミコ）の鈴木真海子（Mamiko）が、自身のX（旧Twitter）を更新。ソロライブ活動を再開することがわかった。【写真】鈴木真海子、久々公開の近影ショット◆鈴木真海子、ソロライブ活動再開この日、鈴木は「こんばんは。ソロのライブを再開していきたいと思っております。明日からまたいろいろお知らせしていきます。どうぞよろしくお願いします」と発表。近