【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第7話が、8日に放送された。相関図の変化に注目が集まっている。＜※以下ネタバレあり＞【写真】「しれっと戻ってきてる」日曜劇場「リブート」相関図に復活した人物◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家