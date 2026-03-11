【モデルプレス＝2026/03/11】女優のさとうほなみが3月10日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の柄本時生とモデルを務めたファッションブランド「MONSTROUSA」と手塚治虫氏のコラボレーション「MONSTROUSA × TEZUKA WORLD」のビジュアルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】11月に結婚 36歳人気俳優夫婦「笑い合ってるの尊い」手塚治虫作品オマージュ夫婦ショット◆柄本時生＆さとうほなみ、夫婦でビジュアルモデル本企画では、