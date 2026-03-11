ハンバーガーチェーンのモスバーガーは3月18日、全国の店舗でコジコジとの初めてのコラボレーションを実施する。子ども向けメニュー「モスワイワイセット」のおまけとして、コラボグッズを展開する。「モスワイワイセット」は、子どもの味覚に配慮し、マスタードや生のたまねぎを使用しないやさしい味付けのハンバーガーやチキンナゲットに、フレンチフライポテトとドリンク、オリジナルのおまけを組み合わせたセットメニュー。価