華やかなK-POP界。しかし、その光の裏には、文字通り身を削る過酷な現実がある。【写真】「ギャラは5000円、借金だけが増える」韓国アイドルの現実3月10日、YouTubeチャンネル「ヒューマンストーリー」にて、「7年間、収入は0ウォン。夢のために懸命に生きる7人のアイドル [DKB]」と題した動画が公開された。DKB（ダークビー）は、2020年にアルバム『Youth』でデビューしたボーイズグループだ。日本人メンバー1人を含む計8人で構成