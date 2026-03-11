就実小学校の卒業式岡山・中区西川原 英語教育に力を入れる岡山市の私立小学校で11日、英語による卒業式が行われました。 アカデミックガウンを身に付け、手を振りながら笑顔で入場する児童たち。岡山市中区の就実小学校で6年生50人が卒業を迎えました。 就実小学校は一部の授業を英語で行うなど日常的に英語に触れる教育に取り組んでいて、毎年英語で卒業式を行っています。 （卒業生代表／河中優真さん）