“令和の爆弾小僧”が、大仕事をやってのけた。【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴行事件」の一因に“大嫌いな白鵬”10日、東前頭2枚目の藤ノ川（21）が、横綱大の里を撃破。初めての横綱戦で、初金星を獲得した。立ち合いで大の里の右差しを左おっつけで封じると、右から強烈なノド輪。上体を起こされ、なんとか反撃しようとする横綱をタイミングよく引き落とした。大の里はこれで3連敗、藤ノ川は1勝2敗とした。「大の里は今