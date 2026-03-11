10日夜、三重県四日市市で歩行者の男性がバイクにひき逃げされ、肋骨を折る重傷を負いました。10日午後9時前、四日市市諏訪町の国道1号線で、津市に住む美容師の男性(59)が横断歩道を渡っていたところ、バイクにはねられました。男性は病院に救急搬送され、肋骨を折るなどの重傷です。男性をはねたバイクは現場からそのまま逃走していて、警察はひき逃げ事件として行方を追っています。