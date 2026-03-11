「え、ファーストエディション？」ロータスのミドシップスポーツカー、『エミーラ』の3モデルを一気に試乗する機会を頂いた。『ターボSE』、『2.0ファーストエディション』、『V6ファーストエディション』（6速MT）となる。【画像】唯一無二の内燃機関ミドシップスポーツカー！『ロータス・エミーラ』全83枚ロータスは現在、エミーラの他にいずれもEVとなる、SUVの『エレトレ』、セダンの『エメヤ』、ハイパーカーの『エヴァイヤ