アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の新たな入場者特典が、13日より配布されることが決定し、ネット上で話題になっている。【画像】センス抜群の絵柄！新たに配布される『閃光のハサウェイ』イラストカード配布される7週目入場者プレゼントは、「CGディレクター：増尾隆幸 描き下ろしイラストカード」。先日解禁となった、CGディレクター・増尾隆幸さんによる描き下ろし「メカア