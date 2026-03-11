フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（FMIC）は、ドイツ・デュッセルドルフ地方裁判所の判決により、同社の象徴的なギター「Stratocaster（ストラトキャスター）」のボディデザインに対する著作権保護が認められたと発表した。ドイツおよび欧州連合（EU）の著作権法のもとで、同デザインに対する広範な法的保護が確立される重要な判決としている。【ライブ写真】アツい！世界最候補のプレイを聴かせた